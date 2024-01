Altri migranti a Genova

Genova – Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, ha sbarcato ieri pomeriggio 68 migranti provenienti da tre diverse imbarcazioni in acque internazionali al largo della Libia. L’altra volta un gruppo di migranti era stato accolto nella tendopoli di Voltri gestita dalla Croce Bianca. Attualmente gli ospiti sono 47, tra egiziani e bangladini, e i posti totali sono 52, pertanto non è escluso che alcuni di loro possano essere trasferiti in qualche centro di accoglienza del Basso Piemonte.

Foto tratta da Genova Today