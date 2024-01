Inizia mercoledì 31 gennaio 2024 il processo ai vertici della Mossi&Ghisolfi

Alessandria – Continua l’odissea della Mossi e Ghisolfi dopo il fallimento dell’ottobre 2022. La prestigiosa azienda tortonese caduta in disgrazia doveva realizzare un rivoluzionario parco di energia a biomasse fra la Puglia e il Piemonte con soldi della Bei, la Banca Europea per gli Investimenti, garantiti dallo Stato italiano e dalle banche. Invece i responsabili aziendali hanno finito con il portare i libri contabili in tribunale ed essere indagati per truffa ai danni dello Stato.

È la parabola di amministratori, manager e consulenti della galassia societaria del Gruppo Mossi & Ghisolfi di Tortona, colosso della chimica che dopo decenni di successi, è stato dichiarato fallito nel 2022 dal tribunale di Alessandria. Oggetto di complesse indagini penali riguardanti in particolare la realizzazione di cinque nuovi impianti energetici a biomasse e un centro di ricerca nei comuni di Modugno (BA) e Rivalta Scrivia (AL) per 133 milioni di euro di investimenti, di cui 65 erogati dalla Bei nel 2014, la Guardia di Finanza aveva dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo da oltre 13 milioni di euro nei confronti dei principali Giovanni Bolcheni, Marco Ghisolfi, Dario Giordano e Mauro Osella, tutte figure di vertice del gruppo e delle società coinvolte, come la M&G Finanziaria Srl, e la Biochemtex spa che avrebbe dovuto costruire le nuove centrali a biomasse in 4 anni con tanto di reattori, colonne di separazione, di distillazione, di purificazione e di rettifica, centrifughe, apparecchiature e aree di stoccaggio. Sono almeno otto le società finite sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. Secondo le indagini la Banca europea degli investimenti si è rivalsa su Sace Spa (società pubblica controllata dal Tesoro) e sulle banche (Intesa Sanpaolo, Bnl e Bpm) che avevano rilasciato garanzie a titolo oneroso, facendosi rimborsare il totale della propria esposizione. Da qui l’inchiesta per truffa aggravata ai fini delle erogazioni pubbliche e malversazione ai danni dello Stato. Nell’ambito dell’inchiesta è stata anche scoperta una proprietà immobiliare di pregio a Milano da 4,5 milioni di euro di proprietà della società Immobiliare Croce del Sud, in realtà riconducibile a uno degli indagati seppur schermata attraverso una fiduciaria. Ora, a causa del fallimento (bancarotta di Ingeg Srl e Mossi & Ghisolfi Finanziaria), sono dodici dirigenti e responsabili del Gruppo che compariranno in tribunale mercoledì 31 gennaio prossimo, Giudice Maria Tersa Guaschino.

Per la cronaca si tratta di: Massimo Bianchi, 67 anni di Tortona; Marco Bobba, 55 anni di Godiasco (PV); Giovanni Bolcheni, 80 anni, di Tortona; Dante Davio, 67 anni di Tortona; Giovanni Gaspardo, 57 anni di Morsano al Tagliamento (PD); Marco Ghisolfi, 62 anni di Milano; Dario Giordano, 59 anni, di Tortona; Renato Macchi, 62 anni di Luino (VA); Enrico Merli, 74 anni di Tortona; Fabio Mischi, 66 anni di Lipomo (CO); Mauro Osella, 62 anni di Camogli (GE); Marco Toselli, 62 anni di Milano. Per Bolcheni, Ghisolfi, Giordano e Osella si parla anche di Truffa Aggravata.