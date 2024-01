Agricoltori su 200 trattori per protestare

Alessandria – La mobilitazione, già iniziata nei giorni scorsi, prende di mira le politiche agricole dell’Unione Europea. Tra le richieste: “Sussidi, prezzi all’ingrosso da rivedere, no alla carne sintetica, no alle cavallette come cibo, no agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi”. Oggi in città manifesteranno con un presidio attivo alle porte della città, un comizio sotto la prefettura e una sfilata di trattori per le vie del centro. A manifestare saranno molti agricoltori della provincia affiancati da colleghi di Asti, delle Langhe, dell’Alto e del Basso Monferrato. Ci saranno viticoltori, allevatori, produttori di frumento e ortaggi. Raduno in mattinata in Viale Milite Ignoto dove si prevede la partecipazione di circa 200 manifestanti ma i numeri potrebbero aumentare. Nell’area del presidio saranno organizzati anche momenti divulgativi, soprattutto per i bambini. Anche domani proseguirà il presidio, mentre lunedì alle 15 corteo a piedi verso piazza della Libertà e comizio sotto la Prefettura e mercoledì con la sfilata autorizzata dei trattori in città.

Foto Ansa