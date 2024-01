Alessandro Farroni è dell’Alessandria

Alessandria – L’Alessandria Cacio comunica di aver prelevato dalla Vis Pesaro il portiere Alessandro Farroni. 26 anni di Spoleto, Farroni attualmente milita nel Bari, in serie B, e non è mai sceso in campo. Titolare nelle ultime due stagioni in serie C con la Vis Pesaro, in ben 18 gare non ha subito gol. Oltre che nella Vis Pesaro, Farroni ha militato nella Reggina, nella Juve Stabia, nell’Aquila, nel Matera, nel Foligno e nel Perugia.