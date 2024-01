L’ex patron Benedetto “Inibito” dalla Figc

Roma – Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC Sezione Disciplinare nell’udienza di giovedì 25 gennaio 2024, sul deferimento proposto il 28 dicembre 2023 dal Procuratore Federale nei confronti dell’ex patron dell’Alessandria Calcio Enea Benedetto, ha irrogato nei suoi confronti la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024, relatori Andrea Fedeli, Ermando Bozza, Carlo Purificato, il presidente Pierpaolo Grasso. Il Tribunale Federale Nazionale ha agito nell’ambito dello stesso procedimento che ha comportato per la società grigia una multa di 5 mila. Per la Procura l’ex presidente Enea Benedetto ha violato “i doveri di lealtà, probità e correttezza non facendo pervenire entro il 18 ottobre alcun riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Covisoc il 12 ottobre, avendo poi fornito un riscontro incompleto il 30 ottobre”. L’inibizione temporanea impedisce di svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale.