Pallacanestro Serie A2 – Niente da fare per i Monferrini contro il Cantù

Casale Monferrato – Troppo forte Cantù. Al PalaEnergica Paolo Ferraris passano i Lombardi: 71-92. Miglior realizzatore di serata Kelly con 24 punti. Domenica prossima ultimo match della prima fase. Si va al Allianz Cloud contro Urania Milano. Che non sarebbe stata una gara semplice si sapeva fin dalla vigilia. Coach Fabio Di Bella recupera in extremis Aka Fall, che stringe i denti ma sicuramente non è al meglio della condizione fisica. Quintetto iniziale composto da Calzavara, Kelly, Pepper, Fall e Martinoni. Cantù, già aritmeticamente seconda, gioca per migliorare il coefficiente punti per la seconda fase. I lombardi sono squadra eccezionale. Per vincere serve la partita perfetta. Cominciano con il piglio giusto i Rossoblù. Primi punti di Pepper. Cinque punti di Bucarelli, per ricordare a tutti di che pasta è fatto. Kelly e Hickey si sfidano a duello. Seconda tripla di Bucarelli per il primo strattone sull’8-14. I padroni di casa non demordono. Quattro punti consecutivi di Fantoma. Burns allunga, Pepper da fuori e Martinoni chiudono il primo quarto sul 17-21. I liberi di Pepper accorciano ulteriormente il gap. Kelly dalla lunetta per il -1. Baldi Rossi e Moraschini per riprendere il largo. Canestro di Nikolic 24-31. I Rossoblù sembrano patire il colpo. Berdini sfonda la doppia cifra di distacco. Kelly ai liberi. Pepper da sotto. Si va all’intervallo sul 33-47. Fantoma e Calzavara si mettono in società: 39-47. Il PalaEnergica Paolo Ferraris apprezza la reazione. Hickey non si scompone. Tripla. Baldi Rossi spegne il rinfrancato entusiasmo dei due giovani italiani. Burns da sotto è sempre poderoso. SI chiude la frazione con Kelly 53-68. Ultimo quarto proibitivo. C’è spazio anche per Serafino. Canestro di Berdini, tecnico fischiato a Pepper. Cantù sale sul +20. Fantoma ancora una volta. Kelly nel finale migliora le percentuali. Schiacciata di Fantoma, canestro di Romano. Si chiudono le ostilità sul 71-92.

Novipiù Monferrato – Acqua S.Bernardo Cantù 71–92 (17-21, 16-26, 20-21, 18-24)

Novipiù Monferrato: Romano 2, Kelly 24, Ravioli N.E., Bertaina N.E., Castellino, Martinoni 6, Fantoma 12, Pepper 17, Pianegonda N.E., Kadjividi 2, Fall, Calzavara 8. Coach: Di Bella.

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 13, Berdini 6, Nikolic 2, Nwohuocha 2, Tarallo, Bucarelli 14, Hickey 23, Burns 13, Moraschini 13, Young 5, Cesana 1. Coach: Cagnardi.