Portacomaro – È stato bocciato il progetto del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati ricavato all’interno dei locali dell’Antico Ricetto, nel centro del paese. Analizzato con attenzione in prefettura, il dossier con la proposta non ha superato il vaglio. È tramontata l’idea di creare un centro di accoglienza per migranti adolescenti, con 25 posti, per cui proprio nel paese natale di Papa Francesco non se ne fa niente.