Salvato un cucciolo di bulldog francese abbandonato dai proprietari

Alessandria – Un cucciolo di bulldog francese rimasto in casa da solo per diversi giorni è stato messo in salvo dalle guardie zoofile dell’Oipa, mentre i proprietari, già ricercati per altri reati, sono stati denunciati per abbandono di animale. Hanno fatto perdere le proprie gtracce lasciando il cucciolo chiuso in una stanza. Uno dei vicini di casa che non lo sentiva più abbaiare ha dato l’allarme e sono intervenuti gli agenti delle guardie zoofile insieme ai Vigili del Fuoco che sono riusciti a entrare nell’appartamento trovando il cane in pessime condizioni igieniche e al freddo.

Foto tratta da La Stampa