Un’itera famiglia intossicata in casa dal monossido di carbonio

Vignole Borbera – Ennesimo caso di intossicazione causata dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa a pellet. Oggi pomeriggio poco dopo le sei qualcuno ha chiamato il 118 dando l’allarme in quanto un’intera famiglia; padre, madre e tre figli, erano stati intossicati in casa. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato all’ospedale di Novi i due genitori e i tre figli. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri impegnati nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.