Attaccante della Vogherese arrestato per stupro finisce a San Vittore

Voghera – Stanislav Bahirov, 25 anni, di nazionalità rumena, ma di origine ucraina, attaccante della Vogherese Calcio (Serie D), è stato arrestato all’alba di venerdì 26 gennaio dagli Agenti della Squadra Mobile di Milano, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Milano -V Dipartimento, in quanto ritenuto responsabile d’uno stupro avvenuto nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023 in un parco alla periferia Nord della metropoli lombarda ai danni di una milanese di 19 anni. Rapida la successione dei fatti. La ragazza litiga in casa con la famiglia, esce e compra una bottiglia di vodka. La telecamera di una banca la riprende intorno all’una di notte mentre attraversa la strada in piazzale Istria. Dietro di lei c’è un uomo che la segue. Tra le due immagini scorrono 15 secondi. Secondo la denuncia fatta dalla vittima, l’uomo, dopo averla avvicinata per strada – siamo nell'”area cani” del parco Wanda Osiris, in zona piazzale Istria, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove il giocatore vive con la sua famiglia – l’avrebbe sfidata a bere l’intera bottiglia di vodka fino a farla ubriacare, prima di stuprarla. Dopo l’aggressore si sarebbe allontanato, lasciando la vittima sola e in stato confusionale. Dopo che la giovane è stata soccorsa da un passante che l’ha portata all’ospedale, i Poliziotti hanno fatto gli accertamenti necessari, mentre la giovane donna ha dato una descrizione molto precisa dell’aggressore. Quindi sono state analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano il momento in cui la giovane aveva incontrato l’uomo col quale si era messa a chiacchierare. La vittima ha riconosciuto l’aggressore dall’album fotografico che le è stato sottoposto. Inoltre sono stati analizzati i tabulati telefonici che davano il rumeno presente in quella zona di Milano a quell’ora di notte. Per gli Agenti della Squadra Mobile di Milano, con l’ausilio delle immagini degli impianti di videosorveglianza e delle celle telefoniche, è stato facile rintracciare il rumeno per il quale nei giorni scorsi sono scattate le manette e, alla fine, la Procura è stata in grado di emanare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nato in Ucraina nel 1988, sposato con due figli, è in Italia da diversi anni dove ha cominciato a giocare col Padova U19, poi con la Grumellese, squadra della provincia di Bergamo che milita in Eccellenza. Dal 2018 al 2021 ha cambiato diverse maglie: Crema, Caravaggio, Pavia e Vogherese. Dopo due stagioni viene girato alla Pro Novara e infine torna alla Vogherese in Serie D. Bahirov ora si trova in carcere a San Vittore. Deve rispondere dell’accusa pesantissima di violenza sessuale, aggravata dall’uso di sostanze alcoliche, dalla giovane età della vittima – 19 anni – e dal fatto che la ragazza soffra anche di patologie psichiatriche che la rendono particolarmente vulnerabile.