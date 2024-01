Gli agricoltori non si fermano: à la guerre comme à la guerre

Alessandria – Prosegue il presidio anche oggi con una nutrita presenza di agricoltori provenienti dalle province di Alessandria e Asti. Gli Agricoltori Autonomi hanno organizzato momenti divulgativi per i bambini, aperti a tutti, in cui poter conoscere i prodotti della terra e toccare con mano piante, frutta e sementi, oltre ad osservare da vicini i mezzi agricoli. Un modo per parlare con i cittadini e spiegare il duro lavoro dietro ai prodotti alimentari di qualità che mangiamo. Domani è previsto il corteo a piedi dal presidio a Piazza della Libertà, l’incontro con il Prefetto (alle 16) e coi rappresentanti delle Istituzioni che vorranno ascoltare le proteste del collettivo. Il presidio in viale Milite Ignoto (zona luna park) proseguirà fino a sabato prossimo.