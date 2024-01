Pallacanestro Serie B – Bella vittoria dei casalesi

Casale Monferrato – Una partita che si presentava difficile per la Junior Casale quella contro la capolista AZ Pneumatica Saronno, ma che i Rossoblù interpretano nel migliore dei modi e vincono 78-68. Per i Rossoblù 26 punti per De Ros e 25 per Dimitrov, Rosso e Quinti danno il via alla partita, con il lungo Rossoblù che fin da subito fa sentire la sua presenza difensiva: De Ros arma il braccio dalla lunga distanza ed è 6-2. In difesa Casale continua a tenere le maglie ben strette e il quarto termina 23-12. Il gioco da tre punti di Romanò e il suo successivo canestro sbloccano il punteggio sul 23-18 obbligando Coach Arioli al timeout: De Ros trova i primi punti del quarto per i suoi seguito a ruota da Galluzzo e Giacomelli. La difesa alta dei Rossoblù continua a dare i suoi frutti ma in fase offensiva il meccanismo si è inceppato e Romanò e Nasini ricuciono completamente il gap di svantaggio e si va all’intervallo lungo sul 33-32. Dimitrov si carica i suoi sulle spalle mostrando i muscoli sotto le plance e smistando palloni, mentre Motta va a segno per il 54-51: anche gli ospiti alzano la difesa ma è ancora Dimitrov ad andare a segno dall’arco e il quarto termina 57-56. Dimitrov sblocca il punteggio dopo quasi 2’ di gioco, mentre dall’altra parte Pellegrini non sbaglia dalla lunga distanza: Rosso non sfrutta il viaggio in lunetta ed è 59-62. Saronno prova ad accelerare, ma Casale non ci sta e i liberi di Dimitrov valgono il 64-64 con Sirchia che un attimo dopo non perdona dalla lunga distanza; Beretta a gioco fermo è chirurgico e dall’altra parte De Ros realizza il 69-68. I Rossoblù realizzano dalla media e volano a rimbalzo in fase difensiva e con i liberi di Dimitrov si portano sul 73-68: timeout Saronno. La tripla degli ospiti non va mentre il canestro di De Ros fa letteralmente esplodere il palazzetto e la tripla di Raiteri sancisce la vittoria 78-68.

Junior Casale – Az Pneumatica Saronno: 78-68 (23-12; 33-32; 57-56)

Junior Casale: Giacomelli 2, De Ros 26, Kamar NE, Sirchia 9, Formenti NE, Avonto, Raiteri 7, Dimitrov 25, Boeri, Minelle NE, Galluzzo 2, Rosso 7. All. Arioli.

Az Pneumatica Saronno: Ugolini 11, Negri 5, Quinti 10, De Capitani 2, Nasini 9, Pellegrini 19, Romanò 5, Beretta 5, Motta 2, Figini NE. All. Biffi.