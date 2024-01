Un ingenuo Derthona attacca ma perde… “ai rigori”

Tortona (Derthona 0 – Gozzano 3) – Vittoria esterna per il Gozzano che ieri pomeriggio ha espugnato 0-3 il Fausto Coppi superando i padroni di casa del Derthona. Tre punti pesanti per la squadra di mister Massimiliano Schettino che passa in vantaggio con i rigori di Schimmenti e Pennati, intervallati dal penalty parato da capitan Vagge a Tiganj. Nel finale la chiosa la mette Edoardo Ferrari con i Rossoblù che salgono a quota 30 mentre i Leoncelli rimangono fermi a quota 28. La svolta della partita è quando il Gozzano beneficia di un rigore per un contatto in area tra Marchetti e Bianchi: dagli undici metri va Schimmenti non sbaglia. Prova a reagire il Derthona con Saccà che va via a destra e scarica per Toniato che però dal limite non inquadra la porta. Poi sono i padroni di casa a protestare per un contatto in area ospite tra Saccà e Dalmasso, mentre prima del duplice fischio ci prova Dalmasso di testa sugli sviluppi di un corner ma la palla è alta. Nella ripresa mister Fabrizio Daidola ridisegna il Derthona con gli ingressi di Strada e Schirone e all’11’ i Leoncelli beneficiano di un rigore per un fallo compiuto da Di Paola su Saccà. Dal dischetto va Tiganj, ma Vagge para. Al 27′ ci prova Strada su punizione ma la palla si spegne sul fondo. Due minuti dopo altro rigore per il Gozzano, questa volta per fallo di mano di Karkalis. Dagli undici metri va Pennati che non sbaglia. Al 38′ il gol dello 0-3 finale porta la firma di Edoardo Ferrari al termine di un contropiede.

Derthona (4-3-2-1): Sattanino; Daffonchio, Rossi, Karkalis (34’ st Robotti), Procopio; Marchetti (14’ st Manasiev), Toniato, Gulli (1’ st Strada); Saccà, Barisone (1’ st Schirone); Tiganj. All. Daidola.

Gozzano (3-1-4-2): Vagge; Bianchi (39’ st Graziano), R. Ferrari; Dalmasso; Capellupo; Fragomeni; Schimmenti (23’ st Gemelli), Rao (33’ st Piraccini), Di Paola; Pereira (15’ st Pennati), Infantino (15’ st E. Ferrari). All. Schettino.

Gol: 13’ rig. Schimmenti; st 31’ rig. Pennati; 39’; E. Ferrari.

Arbitro: Angelo di Marsala

Note: al 13’ Vagge para un rigore a Tiganj.

Ammoniti: Karkalis, Toniato, Capellupo, Manasiev.

Corner: 4-2

Recuperi: 1+5.

Foto da: La Voce di Novara