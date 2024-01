Dalla Lega – Il deputato europeo Angelo Ciocca arriva ad Alessandria

L’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, annuncia attraverso una nota stampa l’arrivo del suo tour, in partenza da Novara lo scorso 25 gennaio, con lo slogan “Rivoluzione europea”, nella città di Alessandria domani, martedì 30 gennaio. Ciocca incontrerà alle 18:30, presso il caffè “Rovida Signorelli”, alcune realtà agricole, imprenditoriali e associazioni di categoria locali, per ascoltare le loro esigenze e discutere dei problemi che affrontano quotidianamente. In particolare, si concentrerà sulle politiche dell’UE che, secondo l’europarlamentare, sono sempre più folli ed ideologiche, scollate dalla realtà. Il tour proseguirà nei prossimi giorni in tutte le province delle regioni della circoscrizione Nord-Ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere le battaglie condotte in questi 8 anni dall’europarlamentare Angelo Ciocca, per mostrare, carte alla mano, le liste di voto sulle principali discussioni intraprese al Parlamento europeo e dialogare, raccogliendo consigli per il prossimo programma elettorale, direttamente con le realtà locali, mentre gli euro fenomeni continuano a starsene segregati nei loro palazzi a Bruxelles. “La Rivoluzione europea è qui per incontrare le realtà locali, per capire i problemi che affrontano e per proporre soluzioni concrete – ha dichiarato Ciocca – siamo più che mai in rivolta contro le folli politiche dell’UE che non rispondono alle esigenze del nostro Paese e delle nostre realtà locali”.