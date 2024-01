Sindaco e assessori di Novi Ligure si aumentano lo stipendio di quasi il 50%

Novi Ligure (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e raccolgo l’invito del collega Traverso – stremato dal fatto di dover seguire l’andazzo pubblico amministrativo novese cui non riesce a star dietro date le notizie che abbondano purtroppo in senso deleterio per i novesi che pagano – il quale m’ha chiesto di scrivere per lui dieci righe sull’aumento di stipendio che ha deciso il segretario generale Pier Giorgio Cabella (parente di Fernandel) evidentemente pressato dalle reiterate richieste dei nostri amministratori pubblici della premiata ditta “Muliere & C”… anzi “Muliere & ex-Pci” che, con quello che prendono, non ce la fanno a campare nonostante non ci sia dato sapere che cosa facciano veramente, a parte i continui disastri di cui dobbiamo occuparci quasi tutti i giorni. Escluso l’amico Casanova, questi qua hanno mai lavorato? Non si sa (forse, può darsi, chissà chi lo sa, finché la barca va, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo, fin che c’è vita c’è speranza…). Gli aumenti che sono per i primi sei mesi – e questo la dice lunga sulle previsioni di durata di questa giunta – si aggirano intorno al 48,5%. Provate a dirlo ai disoccupati della Pernigotti e dell’Ilva.

E io pago.