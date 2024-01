Il capogruppo del PD a Novi spariglia e chiede ai suoi di votare gli emendamenti di Fratelli d’Italia (?)

Novi Ligure (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo scrivere ancora di Novi in quanto il collega Traverso sta subendo una crisi nervosa che lo tormenta da giorni, causata proprio dalla cronaca che da mesi fa su Novi che gli ha fatto saltare i fusibili del cervello. E in effetti ieri sera in consiglio comunale ancora una volta è stata messa in scena l’ennesima comica con quel burlone del capogruppo del Pd Luca Patelli (nella foto) che ha invitato i suoi (consiglieri Pd) a votare a favore degli emendamenti di quell’altro burlone di Marco Bertoli consigliere di Fratelli d’Italia (ma la Meloni sa cosa sta succedendo a Novi Ligure? Dove vive, è sempre in Africa?) a proposito del Documento Unico di Programmazione 2024-26. Purtroppo gli è andata male perché nelle votazioni si è perso per strada qualche consigliere comunale del Pd che pensa con la propria testa e non vuole essere complice di disastri e figuracce. Non basta perché l’ilare Patelli ha anche chiesto di bocciare tutti gli emendamenti di Lega e Forza Italia, ma anche stavolta alcuni suoi consiglieri su certi punti si sono astenuti o hanno addirittura votato a favore. Tutto ciò, ovviamente, con l’assenza dell’assessora al Bilancio Carlotta Carraturo che pare sarà assente anche al consiglio sul Bilancio che si terrà domani sera. E anche qui siamo all’ennesimo primato id Noeuve: è la prima amministrazione che porta il bilancio in consiglio senza l’assessore competente (?).

E io pago.