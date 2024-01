Aeroporti: i genovesi grazie al Terzo Valico e alla Logistica in un’ora saranno a Linate

Genova – Se le autostrade liguri sono un disastro e l’aeroporto Colombo presenta seri limiti, i genovesi, grazie al Terzo Valico, saranno a Linate in meno di un’ora e il problema è risolto. Questo in sintesi il concetto espresso dal vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi al convegno di Genova for Yachting. “L’aeroporto – ha detto il vice ministro – si trova all’interno dell’area portuale genovese, non a caso il primo socio è l’Autorità portuale, ma negli anni non ha mai avuto un collegamento funzionale rispetto alle attività marittime, in particolare al porto. L’aeroporto ha anche delle criticità, come il cono aereo che vincola lo scalo, quindi è evidente che debba fare sinergia con la pianificazione portuale”. Per Rixi i croceristi a Genova potrebbero arrivare col treno garantendo così una migliore fluidità della rete autostradale ma anche un servizio di qualità superiore. E tutto passa dalla logistica che proprio la Fondazione Slala del presidnte Rossini sta promuovendo nel Basso Piemonte. Per Rixi se si punta sulla logistica si creano le sinergie giuste per un sistema integrato moderno ed efficiente per cui si sta lavorando molto su tutta una serie di progettualità.