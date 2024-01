Scappa dai domiciliari ma lo arrestano a Genova

Basaluzzo – Era ai domiciliari ma in molto controlli dei Carabinieri non era in casa e così il Tribunale aveva deciso di revocare i domiciliari trasformandoli in detenzione. Si tratta di un uomo di 34 anni, sposato e padre di tre bambini, che per sfuggire agli arresti penitenziari per aver commesso una serie di reati, si era dato alla fuga con tutta la famiglia. “Cherchez la femme” e grazie al pedinamento della moglie gli uomini della Benemerita sono arrivati a lui che si era rifugiato a Genova. La donna era stata notata a Basaluzzo con un grande trolley, i carabinieri appostati l’hanno seguita prima sull’autobus e poi a piedi fino al centro di Novi. Quindi la donna ha preso il treno per Genova Brignole dove è salita su un autobus dirigendosi in albergo. Ma i Carabinieri l’hanno raggiunta nella stanza dove hanno trovato il marito nascosto sotto il letto. È stato arrestato e trasferito in un altro hotel, molto meno confortevole, quello di Marassi.