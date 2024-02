Alessandria – All’Alessandria Calcio sono in arrivo due rinforzi. Si tratta dell’attaccante Karolis Laukžemis di 32 anni, al quale si aggiunge Luigi Samuele (nella foto), classe 2002, in prestito dal Sassuolo, cresciuto nei vivai di Foggia, Teramo e Sassuolo. Coi Neroverdi ha anche esordito in serie A, nel 2021/2022. Prima della sua esperienza al Taranto, Samele ha anche militato nel Monopoli, nella Carrarese e nell’Audace Cerignola.