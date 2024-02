Auto si ribalta alla rotonda

Casale Monferrato – Per cause in corso di accertamento verso le undici un’auto si è ribaltata nella rotatoria in strada Vecchia Vercelli all’intersezione con la Sp31. L’occupante dell’auto è uscito praticamente indenne dall’abitacolo grazie anche ai soccorsi dei passanti. Sul posto oltre ai Vigili Urbani e ai Vigili del Fuoco, anche un’ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un’auto non avrebbe rispettato lo stop immettendosi in strada Vecchia Vercelli proprio mentre sopraggiungeva l’auto che è andata a sbattere contro lo spartitraffico per poi capottarsi terminando la sua corsa oltre il parcheggio della bottega situata all’incrocio. Mentre l’automobilista dell’auto ribaltata non ha riportato ferite gravi rifiutando il ricovero, l’altro è stato trasportato all’ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.