Calcio Serie D – Ancora una sconfitta per i Leoncelli: è crisi?

Vinovo (Chisola 3 – Derthona 0) – Seconda sconfitta di fila per il Derthona che inciampa di nuovo contro il Chisola, dopo domenica scorsa (battuta per tre a zero dal Gozzano). Nel primo tempo un gol annullato ad Amaradio per posizione di fuorigioco sembra mettere la partita sui binari corretti. Al 21′ si sblocca la partita: punizione dalla destra e tiro potente di Ponsat che, complice la deviazione di Saccà, finisce in rete con Sattanino che viene superato Al 40’ i Leoncelli restano in 10 per il rosso a Toniato, Prima del riposo arriva il raddoppio con Viano che si inserisce con i tempi giusti sul secondo palo e sfruttando un cross dall’out di destra segna il 2-0Nella ripresa le emozioni sono poche. Nel finale però è ancora il Chisola a segnare con Ponsat per il gol del 3-0 finale.

Chisola Calcio: G. Montiglio, A. Nisci, A. Degrassi, S. Rosano, F. Benedetto, G. Conrotto (43′ st), L. Viano, M. Di Lernia (24′ st), K. Rizq, D. Suazo (4′ st), G. Ponsat (43′ st). All: Nicola Ascoli

Derthona Fbc 1908: R. Sattanino, A. Lacava (30′ st), F. Karkalis (15′ st), L. Tambussi, M. Marchetti (15′ st), M. Procopio (36′ st), M. Saccà, M. Toniato, S. Gueye, F. Strada, L. Amaradio (30′ st). All: Fabrizio Daidola

Gol: 21′ pt G. Ponsat (C), 45′ pt L. Viano (C), 42′ st G. Ponsat (C)

Arbitro: Davide Testoni

Ammoniti: G. Conrotto (C), M. Di Lernia (C), K. Rizq (C), S. De Riggi (C), F. Karkalis (D), L. Tambussi (D), M. Saccà (D)

Espulsi: K. Rizq (C), M. Toniato (D)