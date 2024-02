L’inesorabile calvario delle Rsa

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo tornare sull’argomento che vede la situazione della Sanità Regionale alla canna del gas, nel senso che, nonostante le ripetute riunioni con le diciotto associazioni imprenditoriali delle RSA in Piemonte (circa 50.000 lavoratori impiegati) per discutere un misero aumento del contributo alla retta dei malati ricoverati (che copre il 50% della retta stessa e, solo per i pazienti più gravi e con scarsi mezzi, nemmeno la metà), negando un aumento che copra l’inflazione e almeno in parte il costo del doveroso nuovo contratto di lavoro (Anaste stima il 15%, la Regione offre il 3%), si va avanti – come avrebbe detto il grande Giulio – “a piccoli pasti”. Il Piemonte, nei fatti (le parole fan parte della propaganda), sembra preferire i vecchi malati a casa senza cure mentre investe miliardi in nuovi ospedali del tutto inutili che (forse, chissà, non si sa, vai avanti tu che mi vien da ridere, se son rose fioriranno, io speriamo che me la cavo, fin che la barca va…) vedranno la luce – se va bene – fra dieci anni, mentre era più semplice, razionale e utile aggiornare le strutture esistenti migliorando il servizio sanitario con l’assunzione di nuovi medici e nuovi infermieri. Non basta perché la Regione Piemonte, cioè l’assessore Genesio Icardi, aveva ordinato (ne abbiamo la certezza nella nostra provincia, ma notizie analoghe arrivano da Asti e da Cuneo) per tutto gennaio di non concedere nuove convenzioni, visto che molti di quelli che avevano la convenzione, essendo gravemente malati, alla fine sono morti, per cui Genesio ha risparmiato sulla spesa. Cosa sarà stato risparmiato? Probabilmente una parte della cifra del futuro aumento. Un giochetto contabile vecchio come il mondo. E intanto molte RSA quest’anno rischieranno di chiudere, anche quelle che sono sopravvissute al triennio del Covid o più facilmente saranno cedute agli stranieri (i francesi di Orphea?) per un pugno di euro.

E io pago.