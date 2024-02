Presunto stupro a Milano: il giocatore della Vogherese si dichiara estraneo ai fatti

Milano – L’attaccante della Vogherese Stanislav Bahirov, 25 anni, di nazionalità rumena, ma di origine ucraina, arrestato all’alba di venerdì 26 gennaio dagli Agenti della Squadra Mobile di Milano, ritenuto responsabile d’uno stupro avvenuto nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023 in un parco alla periferia Nord della metropoli lombarda ai danni di una milanese di 19 anni, si dichiara innocente. Il calciatore ha ammesso di aver conosciuto la giovane ma di non aver avuto nessun rapporto con lei. L’indagato, che si gtrova in carcere a San Vittore, ora si affida agli esami del Dna che saranno effettuati la prossima settimana.