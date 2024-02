Droga in provincia: scattano i controlli della Polizia

Alessandria – Aumenta il contrasto allo spaccio della droga grazie anche alla collaborazione tra la Questura di Alessandria e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte con sede a Torino. Gli agenti della questura negli ultimi giorni hanno identificando 91 persone di cui 29 pregiudicati, controllando 8 veicoli e 5 esercizi pubblici. A Ovada è stato arrestato un giovane per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, in una piazza della città, verso le ore dieci di sera, erano notati due uomini tra le auto in sosta che stavano parlando e alla vista dell’arrivo di una delle pattuglie impiegate si allontanavano velocemente. Uno dei due si dileguava, mentre l’altro veniva notato salire su una utilitaria sul lato passeggero. I poliziotti gli piombavano addosso trovandoli in possesso di hashish. A sua volta l’uomo al volante buttava fuori altra droga per cui scattava una perquisizione al veicolo che permetteva di trovare stupefacente e alcune centinaia di euro nascosti in più punti. La perquisizione era estesa anche all’abitazione del proprietario del veicolo dove venivano sequestrati, nascosti in diversi punti della casa, complessivamente 65 grammi di hashish e un bilancino. L’uomo era tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’altro invece era segnalato alla Prefettura per il possesso a uso personale. Nella stessa serata, durante un altro controllo su strada, venivano segnalati all’Autorità Amministrativa due persone perché trovate in possesso di piccole quantità per uso personale di sostanza stupefacente (hashish e cocaina).