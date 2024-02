Due rapinatori alessandrini arrestati a Voghera

Voghera – Nel primo pomeriggio di ieri due alessandrini di 20 anni (L.J. e R.A.) sono stati arrestati dai Carabinieri in quanto ritenuti responsabili di aver rapinato una donna a Pavia. Verso le 11:30 i due giovani (pregiudicati) si erano avvicinati alle spalle di una 75enne che aveva appena prelevato del contante dallo sportello bancomat di via Cavallotti a Pavia. Uno dei soggetti, utilizzando un fazzoletto, le aveva impedito di gridare per chiedere aiuto, mentre il complice, con violenza, le aveva strappato la borsa contenente 650 euro, le carte di credito, il telefono cellulare, nonché documenti e altri oggetti personali. I rapinatori erano quindi riusciti a fuggire a piedi verso la Stazione ferroviaria di Pavia, salendo sul treno per Voghera. Giunti a destinazione, mentre erano a un bancomat intenti a prelevare 2.000 euro con la carta rubata, sono stati notati da due Carabinieri della Stazione di Voghera, in servizio di pattuglia. Scattavano gli accertamenti on line dai con la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza per risultava che i due erano gli stessi che avevano compiuto la rapina di Pavia di poco prima e sono stati arrestati finendo in carcere per rapina aggravata e utilizzo indebito di carta di credito in concorso. Tutta la refurtiva è stata recuperata.