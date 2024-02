Enea, perché non rispondi?

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo confessare di essere un po’ stanco. Vuoi perché devo occuparmi della città di Novi che non è una città ma un manicomio, vuoi perché devo scrivere anche su Amag il cui presidente dice che i topi di campagna sugli alberi sono scoiattoli americani, vuoi perché affermo che il clima è sempre cambiato e non c ‘è nulla di cui preoccuparsi, le forze iniziano a mancare perfino quando devo scrivere su un tipo stimolante come Enea Benedetto, ex patron dell’Alessandria Calcio 1912. Lunedì scorso su questo giornale abbiamo pubblicato un articolo del caro amico Cichinisio che, tra l’altro, conteneva una domanda diretta e legittima a Enea Benedetto circa i motivi e le modalità di cessione di un nostro giocatore che si sta facendo valere in un club che milita nel nostro girone. Dato che Cichinisio non vanta antenati veneti (noti per farsi le domande e darsi le risposte) quella domanda era semplice, semplice, ma Benedetto, che ci ha stracciato i maroni in questi mesi con le sue logorroiche e incomprensibili elucubrazioni, non ci ha risposto. Ma va? Ha trovato la cosiddetta “terza via”: ha risposto alla domanda contattando via whatsapp la solita cronista “en privée” chiedendo in cambio di non pubblicare l’intervista. Siccome nel 1789 i Giacobini hanno fatto la rivoluzione francese grazie alla quale ha finalmente vinto la libertà di stampa, il cronista domanda e l’interessato risponde. Semplice. Tuttavia è del tutto evidente che la nostra gli è parsa il frutto di chissà quale machiavellico tranello ordito da quel cronista liberale, giacobino, brutto sporco e cattivo di Alessandria Oggi. In realtà non esistono domande tranello, cerchiamo solo una risposta che, di solito, è gratis.

E io pago.