È morto Re Vittorio Emanuele IV di Savoia, aveva 87 anni

Ginevra (Svizzera) – Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele IV di Savoia è deceduto stamane alle 7:05. Figlio di Umberto II e di Maria José, avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. L’annuncio in una nota della Real Casa di Savoia: “Alle ore 7:05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”. Il nostro direttore Andrea Guenna, Cavaliere dell’Ordine al Merito Civile Savoia e la redazione di Alessandria Oggi esprimono il più profondo e riverente cordoglio per la perdita del Discendente di una Dinastia che, piaccia o non piaccia, ha fatto l’Italia Unita, Libera e Liberale. Ciò anche grazie alla città di Alessandria, vera Patria del Risorgimento con Guglielmo Ansaldi, Domenico Figini, Andrea Guenna, Pierferdinando Isola, Antonio Rivaro, Santorre di Santarosa, Carlo Alberto di Savoia Carignano, Andrea Vochieri, tutti membri dell’officina dei Federati “La Bienfaisance” di Via Pontida, grazie alla quale sono iniziati i moti del 1821.