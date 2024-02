Alessandria – Ieri mattina il governatore del Piemonte Alberto Cirio è stato prima in prefettura e poi al presidio in Viale Milite Ignoto dove c’erano circa 400 tra trattori e altri mezzi agricoli. “Sono qui – ha detto – perché c’è un’agricoltura che ha bisogno di buon senso che manca nelle normative europee”. Cirio ha incontrato anche una delegazione del collettivo degli Agricoltori Autonomi che da una settimana sono in presidio ad Alessandria.