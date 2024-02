I Grigi perdono anche a Lumezzane

Lumezzane (Lumezzane 2 – Alessandria 1) – Mister Franzini, possibile 4-3-3, punti 32 in posizione playoff. Alessandria: mister Bianchini, possibile 3-5-2, 14 punti e ultimo posto in classifica. Inoltre i Grigi hanno rivoluzionato l’organico negli ultimi 10 giorni, i nuovi sono arrivati alla spicciolata ognuno con una condizione fisica diversa per cui molti di loro li vedremo, Banchini compreso, in campo stasera per la prima volta per cui fare analisi o previsioni adesso è azzardato.

Parecchie le novità in casa mandrogna, sia in difesa e soprattutto in attacco, che vanta una coppia completamente nuova. Foresta sembra preferito come 5° a destra mentre Nunzella è il suo omologo di sinistra. Partiti: Primo tempo- Primo quarto d’ora di studio ma con una occasione per parte, i Grigi vicini al gol su mischia da calcio d’angolo al 16’ ma subito dopo passa in vantaggio il Lumezzane grazie ad un tiro irresistibile da fuori scoccato da Taugordeau che si insacca nel sette (18’, 1-0). Buona occasione da gol per i Grigi al 25’ ma il tocco sottomisura di Mastalli è deviato in extremis dalla difesa di casa. Al 38’ raddoppio dei padroni di casa grazie a una bella azione in profondità perfezionata da un fendente sul secondo palo di Iori (2-0). Al 42’ Foresta esce per un problema muscolare mentre il Lumezzane sfiora il terzo gol poco dopo. Riposo Secondo Tempo. I Grigi cominciano tonici la ripresa chiudendo per 20’ i padroni da casa nella loro area ma la montagna produce un topolino, anzi, neppure quello. Dopo troppi minuti di noia arriva il gol mandrogno: Lauzkemis spizzica di testa per Gazoul che fulmina il portiere di casa: è il 78’ 2-1.

È l’ennesima sconfitta per i Grigi piegata a Lumezzane da un eurogol del regista di casa e dal raddoppio trovato per strada. Buono il secondo tempo mandrogno che prende in mano il pallino del gioco e riduce meritatamente le distanze. Purtroppo il centrocampo perde troppo palloni e costruisce poco mentre le seconde palle sono tutte degli avversari.

Le Pagelle dei Grigi

Ferroni 6 – Incolpevole sui due gol e un buon intervento al 45’.

Soler 5,5 – Mezzala destra. Si vede a sprazzi nel primo tempo. Nella ripresa agisce come braccetto a destra. Ammonito al 60’.

Gazoul (70’) 6,5 (nella foto) – Fulmina al 78’ la difesa di casa servito da manuale dal neo grigio Lauzkmis.

Rota 6 – Difensore centrale. Ammonito al 40’. Si immola due volte nei primi 45’ ma non può evitare i due gol subiti. Nella ripresa se la cava.

Cusumano 6 – Braccetto difensivo mancino. Se la cava dalla sua parte nel primo tempo poco trafficata. La ripresa idem.

Ciancio 5,5 – Braccetto a destra. Iori lo fulmina sul gol del raddoppio, per il resto primo tempo da dimenticare. Nella ripresa passa 5° a destra.

Foresta sv – Quinto a destra. Ammonito al 28’. Esce al 42’ per infortunio.

Sepe (43’) sv – Un fantasma.

Nichetti 5 – Centrocampista centrale. Un bel pilastro in mezzo al campo, non c’è che dire e leggetela come vi pare.

Mastalli 6 – Mezzala sinistra. Il più vivo del centrocampo. Ha pure la palla del vantaggio ma è stoppato. Ammonito al 68’, era in diffida.

Nunzella 5 – 5° a sinistra. Ammonito al 48’: è l’unica occasione in cui si pone all’attenzione nei primi 45’. Nella ripresa a tratti inguardabile.

Rossi (70’) sv

Lauzkemis 6 – Punta centrale. Fisicamente c’è e pare dotato di movimenti tipici della punta. Una cosa è certa: l’attacco grigio così conformato nei primi 45’ ha un impatto diverso con più sostanza rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa si spegne progressivamente. Sua la sponda per

Siafa (84’) sv – Al rientro dalla Coppa d’Africa.

Busatto 5 – Punta d’appoggio. Ha una mezza occasione e si muove sul fronte d’attacco nel 1°tempo. Lascia il posto a Samele al 46’.

Samele (46’) 6 – Esordio pure per lui come punta esterna. Entra bene in partita facendo giocate interessanti e perdendo pochi palloni.