Il Lumezzane supera l’Alessandria e spera nei playoff

Lumezzane (Lumezzane 2 – Alessandria 1) – Un Lumezzane a due facce regola di misura il fanalino di coda Alessandria. In avvio i bresciani provano a fare subito la partita, coi Grigi che sfruttano il contropiede con Laukzemis, prima del gol di Taugourdeau. I padroni di casa amministrano la situazione e vanno al raddoppio con Iori nel primo tempo. Ripresa in salita per i Mandrogni che trovano il gol della speranza al 34’ col neoentrato Gazoul, bravo nel coordinarsi dal limite dopo una marcatura piuttosto larga di Pisano. Nel finale è assedio totale dei piemontesi, ma i Valgobbini tengono botta.

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugordeau, Ilari; Capelli, Gerbi, Cannavò. All. Franzini.

Alessandria (3-5-2): Farroni; Cusumano, Rota, Soler; Ciancio, Foresta, Nichetti, Mastalli, Rossi; Lauzkemis, Mangni. All. Banchini