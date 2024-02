Calcio Serie D – I Leoncelli non si rialzano ancora e mister Daidola prepara le valigie

Tortona – La quarta partita del girone di ritorno al Fausto Coppi ha un sapore decisamente acre per il Derthona, prima di tutto perché esce sconfitto per 1-4 contro la Lavagnese, ma soprattutto, perché dalle 3 partite disputate in questa settimana giungono altrettante sconfitte: a quella odierna si aggiungono le due terminate con identico risultato di 0-3 contro Gozzano (sabato 27.01) e Chisola (di mercoledì 31.01). Oggi la Lavagnese gioca la sua onesta partita, va in vantaggio con Lombardi nel primo tempo, subisce il pareggio al 1′ st con Gueye e segna poi le altre tre reti, grazie ad una miglior qualità offensiva ed al calo di concentrazione del Derthona che, dopo aver subito l’1-2 al 33′ st (gol di Marcellusi), due minuti dopo incappa nell’ennesima espulsione (Saccà al 35′ st) e al crollo nel finale di partita con la doppietta di Cericola (fino ad allora inerme, grazie alla buona prova di karkalis).

Derthona -Lavagnese 1-4

Derthona (4-3-3):Sattanino (37′ st Ciquera), Dall’Olio, Karkalis, Tambussi, Procopio (1′ st Saccà), Marchetti, Manasiev, Lacava (40′ st Lacava), Amaradio, Gueye (28′ st Tiganj), Strada (28′ st Gulli). All.: Fabrizio Daidola.

Lavagnese (3-4-3): Donini, Masini (45′ st Avellino), Lupinacci, Vannucci, Giammarresi (36′ st Soplantai), Romanengo, Berardi, Marcellusi, Cericola, Lombardi (40′ st Villa), Magazzù (15′ st Sanguineti). All: Alberto Ruvo.

Gol: 13′ Lombardi (L), 1′ st Gueye (D), 33′ st Marcellusi (L), 39′ e 43′ st Cericola (L),

Arbitro: V. Branzoni.

Ammoniti: Romanengo (L), Lupinacci (L), Amaradio (D), Gueye (D), Strada (D), Lacava (D).

Espulsi: Saccà (D).

Foto da La Stampa