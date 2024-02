Dalla Questura di Alessandria – Passaporti: novità e agevolazioni

L’ufficio passaporti della Questura ha intrapreso diverse iniziative finalizzate ad intensificare il rilascio dei passaporti, abbreviandone i tempi di consegna ed agevolando l’utenza nella presentazione delle istanze.

A decorrere dal mese di gennaio 2023 sono state aumentate le ore di apertura dello sportello al pubblico di 6 ore settimanali, che, unitamente all’incremento del numero degli operatori addetti alla trattazione delle pratiche, ha consentito di emettere nell’anno 2023 17.139 passaporti, a fronte dei 10.574 emessi nell’anno 2022.

Dal 1° febbraio 2024, inoltre, sono state incrementate sull’Agenda Elettronica Passaporti le prenotazioni di 140 posti in più al mese.

Altra importante novità per l’utenza è la possibilità, d’ora innanzi, di presentare l’istanza di rilascio/rinnovo del passaporto indifferentemente presso gli sportelli della Questura o del Commissariato distaccato di P.S. “Casale Monferrato”, a prescindere dal Comune di residenza nella provincia di Alessandria, con conseguente eliminazione della disparità dei rispettivi tempi d’attesa per la presentazione delle domande.

Di conseguenza l’Agenda Elettronica Passaporti provvederà a mettere disponibile un appuntamento all’utenza nella prima sede utile, sia essa lo sportello di Alessandria o quello di Casale Monferrato, a prescindere dal comune di residenza del richiedente

In ogni caso, l’ufficio passaporti garantisce la trattazione delle pratiche urgenti, suffragate da idonea documentazione, nei casi previsti dalla legge e, a tal proposito, si rammenta che ogni segnalazione in merito, potrà essere inoltrata sia all’indirizzo pec: dipps102.00n0@pecps.poliziadistato.it o mail: questura.uffpassaporti.al@poliziadistato.it sia contattando l’utenza telefonica 0131.310111 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00. In tali casi l’appuntamento già fissato potrà essere anticipato ad una data utile antecedente.

Ulteriori situazioni di eccezionale urgenza saranno comunque valutate anche in caso di mancata prenotazione sull’agenda elettronica per esaurimento posti, al fine di non pregiudicare le esigenze dell’utenza.

Inoltre, al fine di agevolare i viaggi organizzati dalle scuole, è prassi anticipare le date già prenotate per la presentazione delle istanze, mediante apposite aperture straordinarie pomeridiane dello sportello.

Anche i tempi di consegna dei passaporti hanno subìto una notevole contrazione. Infatti attualmente gli stessi sono di circa una settimana dalla presentazione dell’istanza allo sportello, a fronte dei 30 giorni impiegati nel febbraio 2023.

È doveroso, tuttavia, evidenziare la giacenza presso gli sportelli di circa un migliaio di passaporti mai ritirati dall’utenza e risalenti anche a 4/5 anni addietro.