Giorno del Ricordo 2024: eventi per commemorare la tragedia delle foibe

Casale Monferrato – Venerdì 9 febbraio conferenza e inaugurazione della mostra al Castello, sabato 10 la deposizione della corona di alloro ai giardini Norma Cossetto. Il Giorno del Ricordo è la ricorrenza istituita nel 2004 per ricordare le vittime delle foibe, delle deportazioni e degli esodi degli italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalle Province di Fiume e Zara dopo la Seconda Guerra Mondiale mirando a preservare la memoria storica di questi eventi tragici e a onorare coloro che hanno sofferto e perso la vita durante quel periodo. La Città di Casale riserverà due giorni di eventi per commemorare la tragedia delle Foibe. Si inizierà venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 10,00 presso il Salone Tartara con la conferenza dello storico Edoardo Bressan “Il giorno del ricordo e il problema del confine orientale” e intervento di Andrea Virga, Referente cittadino per Casale Moferrato del Comitato 10 Febbraio. Alle ore 18,00 presso il Torrione del Castello del Monferrato, verrà inaugurato il percorso espositivo: “Istria, Fiume e Dalmazia: un viaggio nella storia. Dall’Impero Romano alla tragedia delle Foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata”, a cura di Federico Cavallero e Emanuele Ugazio del Centro Studi e Ricerche Storiche Piemonte Storia. Sabato 10 febbraio 2024 alle ore 10,00 l’appuntamento sarà ai Giardini Norma Cossetto con la deposizione della corona di alloro e il discorso celebrativo del Sindaco Federico Riboldi con le Autorità Religiose, il contributo del Prof. Andrea Virga e la Testimonianza di un esule dell’Associazione Nazionale Esuli.