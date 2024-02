L’Ucraina non c’è più e la Russia vola

di Andrea Guenna – Ho lavorato dieci anni coi russi e ho fondato e diretto la rivista Russia-Italia nel 2003. Sono più volte andato a Mosca e a San Pietroburgo, sono stato in contatto coi russi per molto tempo e credo di conoscerli. Gente romantica ma anche risoluta, amici fraterni e grandi combattenti. Quando è scoppiata la guerra con l’Ucraina sapevo già chi avrebbe vinto: i russi. Per loro il tempo e lo spazio sono variabili indipendenti e non hanno fretta. Ora che l’Ucraina non c’è più l’economia russa vola e nel 2024 crescerà il triplo dei Paesi europei. Il rapporto Fmi d’inizio anno rivede al rialzo le stime di crescita per Mosca: +2,6%, meglio pure degli Usa. La Russia è tutt’altro che sull’orlo del collasso come ci dicevano gli analisti di tutto l’Occidente, anche in Italia. I dati parlano chiaro e finalmente, secondo World Economic Outlook, sappiamo che il Pil russo non crescerà quest’anno dell’1,1%, come previsto appena pochi mesi fa, ma più del doppio, quasi il triplo di quanto crescerà in zona Euro (+0,9%), e più anche degli Usa di Joe Biden, che dovrebbe chiudere l’ultimo anno del suo mandato con un +2,1%.

Voila: i soliti cialtroni analisti-giornalisti-politicanti (televisivi e non) sono serviti.