Pallacanestro Maschile Serie B – Junior Casale prevale al fotofinish

Corneliano d’Alba – Terzultima gara della fase di qualificazione tra Novipiù Campus Piemonte e Junior Casale, coi Rossoblù che vedono il rientro in campo di Formenti ma che trovano una vittoria per 68-70 solo nei secondi finali. Partita che parte con ritmi bassi per entrambe le formazioni, con la Junior che cerca di prendere le misure agli avversari e una Novipiù che, nonostante la scomoda posizione in classifica, non vuole lasciare nulla al caso. È subito canestro per l’ex di turno di Sirchia, mentre Campus intacca nella giornata no dall’arco di Makke: 14-16 a fine primo quarto. I langaroli ci credono e provano ad alzare il ritmo della partita (31-30 all’intervallo), ma i rossoblu non mollano, con Raiteri e Dimitrov che si fanno valere sotto le plance: 47-47 al termine del terzo periodo. Ultimi 10’ di fuoco, con la Junior che va in vantaggio, la Novipiù che recupera e rimane in piena scia: è la tripla di Dimitrov, poi, ad indirizzare la gara verso i rossoblu, che aggiustano con qualche tiro libero e vincono

Novipiù Campus Piemonte – Junior Casale Monferrato: 68-70 (14-16; 31-30; 47-47)

Novipiù Campus Piemonte: Mobio 17, Makke 15, Feliciangeli 7, Erhaghewu 16, Rinaldin, Petrushevski 2, Osarenkhoe 2, Caporaso, Camara 3, Lomtadze 6. All. Jacomuzzi.

Junior Casale: Gacomelli 1, De Ros 12, Kamar NE, Sirchia 2, Formenti 16, Raiteri 9, Dimitrov 18, Cappello NE, Boeri, Minelle NE, Galluzzo 4, Rosso 8. All. Arioli.

Foto tratta da Il Monferrato