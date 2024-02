Piercarlo Fabbio eletto segretario nazionale di MCL

Roma – Dopo la celebrazione dei Congressi Provinciali e Regionali, il Movimento Cristiano Lavoratori ha svolto il suo XIV Congresso Generale a cui hanno partecipato circa 450 delegati provenienti da tutt’Italia. La delegazione alessandrina era composta dal Presidente provinciale Piercarlo Fabbio, dai delegati nazionali Marco Mazzoni e Roberto Cristiano e dal componente dell’esecutivo nazionale Giovani MCL, Francesco Paolo Pepe.

L’Assemblea si è svolta nei giorni 1-2 e 3 febbraio 2024 all’Ergife Palace Hotel di Roma. Il Congresso, per acclamazione, nell’eleggere l’ufficio di presidenza, ha scelto Piercarlo Fabbio e Maria Rosaria Pilla come segretari e Presidente Vincenzo Massara (vicepresidenti: Carlina Valle, Fortunato Romano, Michele Cutolo). Un impegno intenso per Fabbio nella tre giorni romana, visto il dibattito che si è articolato fino al tardo pomeriggio di ogni sessione. Sono tra gli altri intervenuti: il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI; l’on. Antonio Tajani, ministro degli esteri; Marina Calderone, ministra del lavoro; Luigi Sbarra, segretario generale CISL; Nello Margiotta, segretario Confsal, oltreché le voci più vive della dirigenza MCL: Antonio Di Matteo, Presidente generale; Tonino Inchingoli, segretario nazionale; Alfonso Luzi, direttore patronato SIAS; Guglielmo Borri, Presidente patronato SIAS; Vincenzo Massara, Presidente CAF.

Unitaria la lista per il Consiglio Generale, che porterà entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente Generale del Movimento. Tra i 110 eletti al consiglio Generale, ci sarà anche il Presidente del MCL di Alessandria, Piercarlo Fabbio.

Un riconoscimento per il lavoro svolto dall’Unione provinciale alessandrina, che può contare su vecchi e nuovi servizi: il patronato Sias, il Caf, il servizio civile, oltre alle attività che caratterizzano il Movimento in Alessandria.

Del Consiglio Generale faranno anche parte dieci giovani, che saranno espressi dall’esecutivo nazionale Giovani MCL, di cui fa parte Francesco Paolo Pepe per cui gli alessandrini auspicano la nomina nel Consiglio Generale.