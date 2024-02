Dal Comune di Ricaldone (AL) – Nuova struttura residenziale di Albergo Diffuso: avviso pubblico per l’affidamento della gestione

’Amministrazione comunale comunica che è in pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione del nuovo “albergo diffuso”, quale struttura residenziale per lo sviluppo turistico di Ricaldone. Si tratta di una delle più importanti iniziative avviate per il rilancio complessivo del settore turistico ed economico del territorio. La conclusione della procedura consentirà di disporre di un’offerta turistica volta a soddisfare la domanda crescente di visitatori della zona collinare dell’Alto Monferrato Acquese. Dopo l’apertura di tre strutture di ristorazione, l’albergo diffuso rappresenta un salto di livello nella capacità turistica di Ricaldone e del suo territorio anche grazie alla proficua collaborazione progettuale ottenuta dall’Agenzia per la promozione turistica della Provincia di Alessandria Alexala.

Ricaldone, 5 febbraio 2024