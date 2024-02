Il cognato di Buffon è il nuovo Mister del Derthona

Tortona – Ieri sera è stata notificata l’assunzione del nuovo allenatore del Derthona Calcio dopo l’esonero di Fabrizio Daidola. Si tratta di Stefano Turi, ex Fezzanese – che è il cognato di Gigi Buffon, avendone sposato la sorella Veronica – è il nuovo allenatore del Derthona. Mister Turi stamane è già al lavoro col suo primo allenamento che dà il via a un periodo di due settimane (la Serie D si ferma per il Torneo di Viareggio) che gli consentirà di conoscere i Leoncelli. Toscano, 43 anni, Turi, dopo una carriera da calciatore, proviene dalla Fezzanese con la quale ha vinto la Coppa Italia Regionale, il campionato di Eccellenza della Liguria e raggiunto la salvezza in Serie D.