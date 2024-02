L’Alessandria non è più di Alessandria e noi “mandrogni” non contiamo più niente… per ora

A Lumezzane l’ennesima sconfitta. La nostra è una squadra quasi tutta rinnovata, ma raccogliticcia, e nell’ultimo match, alla prima difficoltà (vedi il gol subito nel primo tempo) è sembrata smarrita, incapace di reagire. Non è un caso che nella ripresa i Grigi si siano ripresi perché probabilmente durante il riposo Banchini ha toccato le corde giuste. Questo è un gruppo che, vista la situazione, non ha niente da perdere e la cosa dovrebbe diventare la sua forza. Sabato prossimo ce la giocheremo a Sesto S. Giovanni e lì dovremo attaccare senza remore, con la testa libera da pesi e condizionamenti. Peggio di così in campo cosa può ancora succedere? Parlando invece di società le cose si sono ulteriormente ingarbugliate. Stamane la squadra è partita per un lungo ritiro (o esilio volontario?) a Milano e si alleneranno a Carate sotto l’occhio vigile del dg e di Marra Cutrupi. Non conosco gli artefici di questa trovata, ne prendo atto e, non conoscendo le dinamiche interne, non entro nel merito. Resta il fatto che ci siano giocatori grigi sistemati in tristi locali, apparentemente dimenticato dalla Società, e ciò la dice lunga particolare questo che mette ansie supplementari ai giocatori, aldilà delle dichiarazioni pubbliche di dirigenti che hanno assicurato pochi giorni fa una solidità economica a prova di bomba. Mi pare che anche il tentativo di trapiantare un gruppo di dirigenti mandrogni sul ceppo rappresentato da Molinaro stenta ad attecchire, anzi. Vista così la società pare saldamente nelle mani di Maione, Direttore Generale, e Marra Cutrupi Segretario Generale ma in realtà onnipotenti e onnipresenti in tutte le pieghe dell’attività della società, anche le più laterali. I due succitati, hanno sostanzialmente abbandonato la sede storica della società e si sono trasferiti a Milano e di lì fanno e disfano a loro piacimento, così da relegare i consiglieri alessandrini al ruolo di sudditi. Per non parlare poi di alcuni personaggi “alessandrini doc” che potrebbero rivelarsi fondamentali per far funzionare la società e che invece sono trattati alla stregua di servi della gleba e messi fuori gioco. Non entro nel merito di questa deriva intrapresa tre mesi fa, dico semplicemente che, in barba alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla proprietà al suo arrivo a novembre, qualcuno ha fatto man bassa di incarichi per assicurarsi il controllo della società. Quanto al fatto che i due succitati siano dirigenti di vaglia, avrei qualche dubbio, mentre spero che i danni che i due potrebbero arrecare a una piazza ormai esausta con una credibilità a minimi storici siano compensati da risultati sportivi confortanti. E visto che qualcuno è atterrato qui da noi grazie a Enea Benedetto, rivolgo un nuovo ringraziamento al fiuto che ha contraddistinto il presidente emerito nella scelta di giocatori e collaboratori.