Arrestati quattro alessandrini nell’ambito del colossale blitz antidroga di ieri

Alessandria – In seguito alla colossale operazione antidroga partita da Torino che interessa tutta l’Italia di cui abbiamo scritto ieri (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2024/02/06/reti-di-traffico-di-droga-24-arresti-in-piemonte-e-in-tutta-italia/) ci sono quattro arrestati residenti ad Alessandria: Elton Cokudi 33 anni, Leonard Keci di 42 anni, Fatjon Zeneli di 34 anni e Odise Demollari di 40 anni. Il capo era Maksim Sheshi, 39 anni, un pregiudicato albanese da oltre vent’anni in Italia. Riuscivano a far arrivare anche qui da noi la droga dall’Albania dal nord Europa e la smistavano tra Piemonte e Lombardia. Alla fine sono stati sequestrati 45 kg di cocaina, 150 di marijuana, 1,5 di hashish e 900.000 euro in contanti. L’intero giro d’affari della droga avrebbe fruttato 6 milioni di euro.