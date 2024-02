La solita figuraccia di Gestione Acqua Spa e Acos, stavolta con Greenpeace Italia

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta mi devo occupare di acqua che dovrebbe essere un bene di Dio, gratuita, ottima e abbondante, e invece qui da noi è cara come il sangue, sporca e scarsa. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Greenpeace dal titolo “PFAS e acque potabili in Piemonte” dove a pagina 9 si legge: “Per alcuni punti, come Guazzora e Castelnuovo Scrivia, Greenpeace Italia ha ricevuto i rapporti di prova dal gestore Gestione Acqua Spa. Si tratta di dati spesso illeggibili perché scritti a mano, i cui esiti non sono sovrapponibili ai valori registrati da ASL Alessandria e Greenpeace Italia essendo risultati tutti sotto il limite di rilevabilità dello strumento”. Oltre a bere “merda”, qui da noi non sappiamo neppure scrivere per cui non si sa cosa bevono i cittadini di Novi Ligure e Alessandria. Speriamo bene, per Loro. Non stanno meglio a Tortona, Alzano Scrivia, Castelnuovo Scrivia e Guazzora dove è stata riscontrata la presenza di PFOA. Insomma: una vera e propria disfatta per ACOS e per Gestione Acqua.

E io pago (anzi, questa volta, bevo).