Luigi Tenco e Ricaldone: poesia, musica, anima del Monferrato e un Museo Multimediale nel suo nome

Ricaldone (Max Corradi) – Col Sindaco di Ricaldone, Laura Bruna, cerchiamo di capire cosa rappresenta Luigi Tenco (1938 – 1967) per Ricaldone, il Monferrato, l’Italia e non solo.

Cos’è Tenco per i Ricaldonesi di oggi?

Tenco non è solamente il cantautore che con gli anni è diventato un vero e proprio cult della musica d’autore italiana, ma per noi che sentiamo ancora il richiamo di un territorio e delle sue origini, Tenco rappresenta la poesia e la musica che si sono fatte grido di protesta contro un mondo che ha certamente portato un miglioramento economico per tutti, ma ha anche calpestato un senso di provenienza e di cultura dei luoghi che oggi, a distanza di decenni, tutti hanno capito di dover riscoprire. Tenco è amore romantico e decadente, è la visione del mondo di Cesare Pavese che si è fatta luogo ed è stata custodita qui tra le vigne e le colline di Ricaldone.

Perché oggi un museo nuovo e diverso per Lui?

Perché glielo dobbiamo e dobbiamo far conoscere che la sua anima è ancora qui, tra queste colline e le sue note sono i colori di questa natura, del nostro vino e di questi luoghi ameni. Per questo il nostro obiettivo è quello di far diventare Ricaldone un paese scrigno della canzone d’autore e in particolare della scuola genovese che tanto ha rappresentato e continua rappresentare per la musica italiana. Basti pensare alle decine e decine di cover dei brani di Tenco.

Parliamo più in dettaglio di questo museo.

Sarà un progetto di alto profilo, sono al lavoro i professionisti che operano per il Premio Tenco e in primo luogo pensiamo di trasformare l’edificio che lo ospita in un cuore altamente riconoscibile che si irradierà per le vie di Ricaldone che attirerà a se l’attenzione di tutti coloro che vogliono scoprire un mondo fatto di poesia, di sentimento e di relax fisico e spirituale. Per questo tutte le nostre iniziative di attrazione turistica già realizzate o in corso di realizzazione sono tessere di un unico grande mosaico che porta alla poesia, alle note di Tenco e della musica d’autore del nostro Paese e di tutto il mondo. Categorie eterne di un’umanità che vuole continuare a pensare, magari anche a soffrire, ma sempre viva e sensibile alle istanze della terra e di chi ci sta accanto.

Sarà multimediale?

Certamente sì, il più possibile, anche per consentire alle persone con disabilità di vivere pienamente l’esperienza di Tenco e della poesia di Ricaldone. Colgo l’occasione per ringraziare le Fonazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e SLALA che ci stanno aiutando a realizzare l’opera.

Cosa vi si potrà trovare?

Oggetti originali, significativi ed evocativi di Tenco e della sua vita privata e professionale. Percorsi audiovisivi che permetteranno di comprendere a fondo la sua storia e la sua profonda capacità di anticipare i tempi e di guardare oltre l’orizzonte della mediocrità borghese del suo tempo; ma saranno anche allestite mostre tematiche sulla musica d’autore di ogni tempo e di ogni luogo.

Se dovesse riassumere in un’immagine tutto questo cosa direbbe?

Ricaldone è sempre di più un’isola in collina, felice denominazione coniata da chi ha iniziato e ora continua la tradizione di una manifestazione che ha superato ormai i confini della nostra provincia ed esprime meglio di ogni altra cosa quelle case e quel campanile che colpiti dal sole emergono dal mare di nebbia, grigiore delle periferie di città ed espressione della durezza dei nostri cuori.