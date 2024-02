A Novi succede di tutto, perfino che in consiglio comunale l’unico consigliere di Fratelli d’Italia sieda tra i banchi del Pd!

Novi Ligure (Franco Traverso) – All’ultimo consiglio comunale in forza del quale s’è approvato il bilancio di previsione (senza la presenza della bella assessora competente Carlotta Carraturo del Pd) il Capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Bertoli s’è seduto tra i banchi della Maggioranza (?). Tutto questo con il compiacimento del Capogruppo dei Democratici Luca Patelli, che gli ha ceduto il posto (?), lo stesso Patuelli compagno del signor Crocco che difendeva la Pernigotti per abbandonarla appena possibile andando a lavorare con l’aiuto di CGIL e dei compagni PD in un’altra azienda del settore. Un “Patellone” sempre più in affanno incapace di gestire il Gruppo consiliare di cui è a capo, come è ampiamente dimostrato dai voti contrastanti ed espressi in ordine sparso (della serie: le galline nell’aia) della Maggioranza sui vari emendamenti presentati da Lega e FI. Sparapanzato sulla poltroncina del Patellone, alla fine Marco Bertoli alla fine ha votato contro il bilancio, ma strizzando l’occhio all’amico Rocchino Muliere (il Sindaco che non conta un tubo perché a Novi comandano D’Ascenzi, Robbiano e Lovelli coi soldi del Panetto), facendo capire che deve portare avanti il teatrino per giustificare ogni tanto che rappresenta il Partito di Giorgia Meloni.

A Melo’, ma ndo stai? Che stai a fa?

E Riboldi che fa? A Ribo’ che stai a fa?