Camionista arrestato per aver mostrato documenti falsi

Casale Monferrato – Una pattuglia Polstrada di Casale Monferrato ha fermato un camion al casello di Vercelli Ovest della diramazione Autostradale A26-A4. La patente del camionista, la sua carta d’identità e il libretto di circolazione del mezzo sono risultati falsi per cui sono stati sequestrati, mentre il camionista, un extracomunitario senza fissa dimora, è stato arrestato. Da un controllo incrociato con le banche dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che cognome, nome e data di nascita riportati sui documenti, erano di una terza persona, sottoposta ad arresto lo scorso anno dai militari della Guardia di Finanza di Brescia, per possesso, uso e fabbricazione di documenti falsi. A processo per direttissima è stato condannato con patteggiamento a un anno e dieci mesi, con pena sospesa, per guida senza patente e senza carta conducente. Multa di 6.000 euro e fermo amministrativo del mezzo pesante per tre mesi.