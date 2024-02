Esce di strada con l’auto e perde la vita dopo essersi sfracellata in un campo

Villanova d’Asti – È di un morto il tragico bilancio d’un incidente stradale che si è verificato stanotte verso le 3:15 lungo la strada che porta a Borgo Stazione, poco distante dal distributore di benzina. La vittima è una donna di 52 anni, Lucia Balsamo abitante in paese, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Fiat Punto di cui era al volante ed è finita fuori strada rovinando in un campo. I Vigili del Fuoco l’hanno estratta ormai senza vita dalle lamiere contorte dell’auto. Sul posto, oltre ai pompieri e all’ambulanza del 118, anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro.