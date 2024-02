Marocchino condannato a sei anni e cinque mesi per violenza sessuale su un minorenne

Asti – Un operaio marocchino di 42 anni è stato condannato ieri dal tribunale a sei anni e cinque mesi oltre a un risarcimento di 35.000 euro a favore di Marco, un adolescente venezuelano che all’ora aveva solo 15 anni, di cui ha abusato nel 2021 al Parco della Resistenza di viale alla Vittoria, che aveva conosciuto meno di un’ora prima su una panchina del Parco. Arrestato nel 2021 dopo la denuncia del ragazzino, e rimasto circa 6 mesi in custodia cautelare in carcere, l’imputato era poi tornato in Marocco. Tornato in Italia si era presentato in tribunale per fornire la sua versione dei fatti. Dopo il fatto la vittima aveva trascorso un periodo in una comunità ed è poi tornato a vivere con la famiglia.