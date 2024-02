Sull’Ipab di Casale arriva la smentita del Sindaco

Casale Monferrato (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo confessare che il mio direttore mi ha tirato le orecchie per aver scritto un articolo controverso sull’Ipab di Casale Monferrato (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2024/02/08/casale-quando-sinaugura-un-ipab-che-non-lavora-ma-costa/) dove si legge che il centro diurno è stato inaugurato tre mesi fa dal Sindaco di Casale Monferrato ma è ancora chiuso perché mancherebbero i soldi per assumere il personale. Ci ha scritto il sindaco Riboldi affermando che scriviamo falsità in quanto l’autorizzazione dell’Asl è arrivata questa mattina. Non c’entrano niente i soldi ma semplicemente l’autorizzazione della commissione di vigilanza che ha ritardato. Va bene, “ne prendiamo atto” come dicono i compagni. Ma i soldi dove sono? Staremo a vedere.

E io pago.