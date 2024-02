Eredità Agnelli: John Elkann indagato a Torino

Torino – Dopo la denuncia di Margherita Agnelli a proposito della controversia legale tra la famiglia Agnelli e John Elkann. è partita un’indagine della Procura di Torino. Siamo alla faida famigliare tra John Philip Jacob Elkann 48 anni, designato dal nonno Gianni Agnelli come suo successore (è amministratore delegato della Exor N.V., una società di investimento a capitale variabile controllata dalla famiglia Agnelli che ha, tra i suoi investimenti, anche Ferrari, CNH Industrial, Iveco Group, Juventus, The Economist Group e Louboutin; è attualmente presidente di Stellantis, Ferrari, GEDI Gruppo Editoriale e Fondazione Giovanni Agnelli), primogenito proprio di Margherita Agnelli e del suo primo marito Alain Elkann, giornalista e scrittore. E proprio fra Margherita e suo figlio da anni continua una disputa ereditaria di cui il nostro amico e collega Gigi Moncalvo si occupa fin dall’inizio avendo pubblicato a questo proposito, i libri: “I lupi e gli agnelli”, Vallecchi, 2009; “Agnelli segreti”, Vallecchi 2012; “Agnelli coltelli”, Vallecchi 2022; “Juventus segreta”, Vallecchi 2023. Ora su John Elkann graverebbero perfino accuse di violazione fiscale, insieme al commercialista Gianluca Ferrero e a Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli per incarico dell’autorità giudiziaria svizzera. L’esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia dell’Avvocato, ha scatenato un’inchiesta che coinvolge la Guardia di Finanza e si estende da Torino alla Svizzera.