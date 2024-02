Foibe: contestato in un liceo lo storico Gobetti

Torino (Ansa) – Presidio dei militanti di Gioventù Nazionale davanti al liceo classico Massimo D’Azeglio a Torino, dove questa mattina è stato invitato a parlare lo storico Eric Gobetti (nella foto a lato), considerato della destra un negazionista delle foibe. Gli attivisti si sono radunati con striscione e fumogeni.

“Gobetti, firmi anche tu la proposta per revocare l’onorificenza conferita dalla Repubblica italiana a Tito?“, recita il drappo.

“Eric Gobetti, divenuto tristemente celebre per le proprie foto con la maglia di Tito e il pugno chiuso, facciamo questa domanda chiara e semplice – spiegano gli attivisti – come Gioventù Nazionale Torino, alla vigilia del Giorno del Ricordo, sosteniamo la proposta parlamentare discussa questi giorni per la revoca dell’onorificenza al ‘boia’ Tito, responsabile dei massacri delle foibe e dell’esodo Istriano. Un tema come quello delle foibe richiede il massimo del rispetto e della onestà intellettuale” concludono da Gioventù Nazionale che per questa sera ha organizzato una fiaccolata al giardino Vittime delle foibe.

Durante il presidio davanti al D’Azeglio sono arrivati anche altri studenti, ma di sinistra provenienti da un altro liceo, l’Einstein, alcuni dei quali vicini al centro sociale Askatasuna.