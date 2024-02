Fra due anni le gallerie tra Piemonte e Liguria saranno rigenerate: fine degli “eterni” cantieri?

Novi Ligure – Si sta finalmente mettendo mano alla rete autostradale che collega Piemonte e Liguria. Dopo l’intervento di rigenerazione della galleria Manfreida, terminato in questi giorni, Autostrade per l’Italia proseguirà col programma relativo ai tunnel della A26. Sono almeno sei le gallerie che dovranno essere “ricostruite” secondo le nuove normative, e lavori dovrebbero terminare entro i primi mesi del 2025, quando partiranno le prime valutazioni approfondite sulle gallerie della A7, già messe in sicurezza in questi anni con interventi urgenti. Le ispezioni potrebbero durare circa due anni, e avranno necessità di chiusure delle tratte autostradali, probabilmente fatte in notturna.